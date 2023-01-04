Mehmet Tevfik Göksu'dan flaş açıklamalar: "İmamoğlu'nun başlayıp bitirdiği proje yok"

Son dakika haberi! CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2017-2018 döneminde İBB’nin şirketlerinde çalışan ve “Taşeron Yasası” ile kadroya geçirilen işçileri “Yeni bir işe alım” gibi gösterdi ve “Güvenlik-arşiv soruşturmaları yapılmamış” dedi. İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İmamoğlu’nun söylemlerine tek tek cevap vererek “İBB Başkanı yine yalana ve iftiraya sarıldı” dedi. Göksu, A Haber canlı yayınında İmamoğlu'nun iftira ve yalanlarıyla ilgili flaş açıklamalarda bulunuyor. Göksu, "İmamoğlu'nun başlayıp bitirdiği proje yok" dedi.