Haberler Güncel Videoları Mehmet Tevfik Göksu'dan flaş açıklamalar: "İmamoğlu'nun başlayıp bitirdiği proje yok"

Mehmet Tevfik Göksu'dan flaş açıklamalar: "İmamoğlu'nun başlayıp bitirdiği proje yok"

Mehmet Tevfik Göksu'dan flaş açıklamalar: "İmamoğlu'nun başlayıp bitirdiği proje yok"
04.01.2023 21:38 - Son Güncelleme: 04.01.2023 21:41

OTOMATİK OYNAT

Güncel 04:49
Altılı masada Bakanlık ve...
Güncel 01:20
Seçim tarihi öne çekilecek mi?
Güncel 01:59
CHP’li İBB Başkanı Ekrem...
Güncel 00:52
Özel okul zammı ne kadar...
Güncel 00:30
İYİ Partili Kürşad Zorlu, '66....
Güncel 37:31
Devlet Bahçeli’den önemli...
Güncel 01:12
İmamoğlu'nun akıl hocası yine...
Güncel 01:09
Kemal Kılıçdaroğlu adaylık...
Güncel 10:17
Bakan Karaismailoğlu’ndan...
Güncel 01:36
Fondaş Enver Aysever'den İYİ...
Güncel 02:04
Dışişleri Bakanı Mevlüt...
Güncel 00:25
AK Partili vekile suikast son...

Son dakika haberi! CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2017-2018 döneminde İBB’nin şirketlerinde çalışan ve “Taşeron Yasası” ile kadroya geçirilen işçileri “Yeni bir işe alım” gibi gösterdi ve “Güvenlik-arşiv soruşturmaları yapılmamış” dedi. İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İmamoğlu’nun söylemlerine tek tek cevap vererek “İBB Başkanı yine yalana ve iftiraya sarıldı” dedi. Göksu, A Haber canlı yayınında İmamoğlu'nun iftira ve yalanlarıyla ilgili flaş açıklamalarda bulunuyor. Göksu, "İmamoğlu'nun başlayıp bitirdiği proje yok" dedi.

Güncel Videoları
SON DAKİKA