Kepez Kaymakamı Dervişoğlu: ''Ateş açan personel teslim oldu''

Antalya'nın Kepez ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde sabah saatlerinde başlayan silahlı eylem, 4,5 saatlik gergin bekleyişin ardından sona erdi. Kepez Kaymakamı Suat Dervişoğlu basın mensuplarına yaptığı açıklamada süreci tüm ayrıntılarıyla anlattı. Kaymakam'ın açıklamalarının tamamı ve olay yeri görüntüleri haberimizde.

Soruşturma Geçiren Personel Silahla Müdürlüğe Geldi

Kaymakam Dervişoğlu'nun aktardığına göre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli, ancak hakkında yürütülen adli ve idari soruşturmalar nedeniyle Rehberlik ve Araştırma Merkezi'ne görevlendirilen yardımcı hizmetli Mahmut Yılmaz (1987 doğumlu), sabah saat 11.10'da müdürlük binasına geldi. Yılmaz'ın yanında bir kurusıkı tabanca ile bir ateşli silah bulunuyordu.

Önce Video Kaydetti, Sonra Ateş Açtı

Binaya giren Yılmaz, önce toplantı salonuna geçerek video kaydı aldı. Ardından koridora çıkarak kurusıkı tabancayla yedi-sekiz el ateş açtı. Bunun üzerine kendini bir odaya kilitleyerek dışarı çıkmayı reddetti. Eylem süresince intihar edeceğini, hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu ifade ettiği öğrenildi.

Tüm Bina Tahliye Edildi, Kriz Masası Kuruldu

Kaymakam Dervişoğlu, olayın haber alınmasıyla birlikte kaymakamlık ve hükümet konağı başta olmak üzere tüm birimlerin derhal tahliye edildiğini belirtti. Emniyet Müdürlüğü, İlçe ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri koordineli biçimde süreci yönetmeye başladı.

Rehine Yok, Yaralı Yok

Kaymakam, süreç boyunca herhangi bir rehine ve yaralı olmadığını özellikle vurguladı. Emniyetin uzman müzakerecileri saat 11'den itibaren Yılmaz'la kesintisiz iletişim halinde olurken, psikolog destek de sağlandı.

4,5 Saatlik İkna Çalışması Sonuç Verdi

Uzun ve titiz ikna süreci meyvesini verdi. Mahmut Yılmaz, saat 15.20 itibarıyla silahını bırakarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Gözaltına alınan Yılmaz, ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaymakam Emniyet ve Eğitim Çalışanlarına Teşekkür Etti

Dervişoğlu açıklamasını şu sözlerle noktaladı: Süreci herhangi bir personeline zarar gelmeden, Yılmaz dahil herkes güvende tamamladıklarını belirterek emniyet mensuplarına ve Milli Eğitim çalışanlarına teşekkür etti. Kaymakam, konu hakkındaki adli ve idari soruşturmaların süreceğini ve takipçisi olacaklarını da sözlerine ekledi.