Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortaklarından bölücü talepler! Özerklik ve PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük istediler

HDP ve terör örgütü PKK'nın Türkiye'yi bölme planları doğrultusunda istedikleri 'özerklik' Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6+1'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı olmasının ardından açık açık dillendirilir oldu! Geçtiğimiz haftalarda CHP'li Yunus Emre'nin "İktidara geldiğimizde Yerel yönetime özerklik şartındaki çekinceleri kaldıracağız. " şeklindeki skandal çıkışının ardından 'özerlik' talebi HDP'nin dahil olduğu Özgürlük ve Demokrasi İttifakı seçim beyannamesinde yer aldı. DBP'li Saliha Aydeniz tarafından okunan skandal bildiride PKK elebaşı Abdullah Öcalan için özgürlük vadedildi. Bu bağlamda CHP'nin ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, HDP ile ilişkileri ve vaatleri yeniden akıllara geldi.