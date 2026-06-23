Göçmen kaçakçılarına şafak baskını: 64 gözaltı

Giriş Tarihi: 23 Haziran 2026 09:04 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2026 09:09

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik devasa bir şebekeyi çökertti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, hazırladıkları sahte belgelerle yabancı uyruklu kişilere usulsüz şekilde ikamet izni aldıran 64 şüpheli, sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı baskınlarla yakalandı.

"Danışmanlık" Adı Altında Sahtecilik

Emniyet güçlerinin titizlikle yürüttüğü incelemelerde, "danışmanlık" faaliyeti yürüttüğü iddia edilen bazı şirketlerin çevrim içi muhasebe sistemleri didik didik edildi. Yapılan dijital incelemeler neticesinde, bu şirketlerin usulsüz yöntemler kullanarak çok sayıda yabancı uyruklu kişi adına ikamet izni temin ettiği ve göçmen kaçakçılığı suçunu organize bir şekilde işlediği tespit edildi.

Kamu Kurumlarını Sahte Belgelerle Yanılttılar

Şebeke üyelerinin, ikamet izni başvuruları sırasında kullanılan resmi belgeler üzerinde tahrifat yaptıkları, gerçeğe aykırı nitelikte veya tamamen sahte belgeler düzenledikleri belirlendi. Aynı zamanda sisteme sunulan gerçeğe aykırı taahhütnamelerle ilgili kamu kurumlarının yanıltıldığı ortaya çıktı. Kimlik ve adres tespitlerinin tamamlanmasının ardından 8 ilde düğmeye basan ekipler, 64 zanlıyı gözaltına alarak emniyete götürdü. Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat sürüyor.