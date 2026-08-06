Türkiye'den Avrupa'ya yeşil vatan desteği: Görev tamamlandı, uçaklar yurda döndü
İspanya ve Fransa'da orman yangınlarıyla mücadeleye destek veren 4 yangın söndürme uçağı görevini tamamlayarak yurda döndü. OGM'den yapılan açıklamada, uluslararası alanda sorumluluk üstlenmeye devam edildiği belirtilerek yangın riskine karşı tedbir çağrısı yapıldı.
"2020'den bu yana 8 ülkeye destek sağladık"
Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, ormanların insanlığın ortak değeri olduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:
"İspanya ve Fransa'daki yangın söndürme çalışmalarında görevlendirilen 4 uçağımız görevlerini başarıyla tamamlayarak yurda dönmüştür. 2020 yılından bu yana 8 ülkeye 24 uçak ve 23 helikopter desteği sağlayarak uluslararası alanda sorumluluk üstlenmeye devam ediyoruz."
"Avrupa'da ve ülkemizde yangın riski sürüyor"
Açıklamada, görevlendirmeleri sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya, pilotlara ve mürettebata teşekkür edildi. Yangın riskinin henüz geçmediğine dikkat çekilerek, "Avrupa genelinde olduğu gibi ülkemizde de yangın riski varlığını sürdürmektedir. Tedbirli olalım, yeşil vatanımızı ve ortak geleceğimizi birlikte koruyalım" çağrısı yapıldı.