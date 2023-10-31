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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 31 Ekim 2023, 17:40 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2023, 18:06

Katil İsrail mülteci kampını vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Geçtiğimiz günlerde El Ehli Baptist Hastanesi'ni vurarak 500 masum Filistinliyi şehit eden terör devleti İsrail, bu kez Cibaliye mülteci kampını vurdu. Kalleş saldırıda ilk belirlemelere göre en az 100 şehit var. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, "Cibaliye'de korkunç katliam oldu. Saldırıda can kaybı, El Ehli Baptist hastanesindeki can kaybına yakın olabilir" açıklamasını yaptı. Öte yandan Cibaliye Kampı'na 6 ton bomba atıldığı belirlendi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana devam ediyor. Sivil yerleşim yerlerinin hedef alan İsrail, son olarak Cibaliye Mülteci Kampı'nı vurdu. Saldırıda ilk belirlemelere göre en az 50 kişi hayatını kaybetti.

KAMP 6 BOMBAYLA VURULDU

Gazze Sivil Savunma Müdürü Ahmed el-Kahlout yaptığı açıklamada, Cibaliye Mülteci Kampı'nın tamamen yok edildiğini belirterek, "Bu binalarda yüzlerce vatandaş yaşıyor. İşgal hava kuvvetleri bu bölgeyi ABD yapımı altı bombayla yerle bir etti. Bu, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki son katliamı" dedi.

ÖLÜ VE YARALILAR HALA SAYILIYOR

Endonezya Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda ölenlerin hala sayıldığını bu nedenle kaç kişinin saldırıda öldürüldüğünü net olmadığı belirtilerek, "Yakıt sıkıntısı nedeniyle hastane yarın akşam tamamen çalışmayı durduracak" denildi.
Yerel kaynaklar, öldürülenlerin çoğunun aynı aileden olduğunu belirtirken, enkaz altında kalanları arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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