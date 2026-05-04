İnegöl'de menteşe imalathanesinde korkutan yangın!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir menteşe imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu iş yerinde maddi hasar oluştu.

Metal Boyama Atölyesi Alevlere Teslim Oldu

Yangın, saat 19.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Edebey Mahallesi'nde bulunan bir menteşe imalathanesinde meydana geldi. İmalathanenin metal boyama atölyesi kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda İnegöl İtfaiyesi ekibi sevk edildi.

1 Saatlik Müdahaleyle Söndürüldü

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevlere yoğun şekilde müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangın tamamen söndürülerek kontrol altına alındı. Yangının ardından imalathanede maddi hasar meydana geldiği belirlendi.

İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını tamamlarken, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.