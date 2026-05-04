CANLI YAYIN
Geri
İnegöl'de menteşe imalathanesinde korkutan yangın!

İnegöl'de menteşe imalathanesinde korkutan yangın!

Bursa'da metal boyama atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi. Çok sayıda ekibin sevk edildiği olayda yangın diğer bölümlere sıçramadan söndürüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir menteşe imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu iş yerinde maddi hasar oluştu.

Metal Boyama Atölyesi Alevlere Teslim Oldu

Yangın, saat 19.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Edebey Mahallesi'nde bulunan bir menteşe imalathanesinde meydana geldi. İmalathanenin metal boyama atölyesi kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda İnegöl İtfaiyesi ekibi sevk edildi.

1 Saatlik Müdahaleyle Söndürüldü

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevlere yoğun şekilde müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangın tamamen söndürülerek kontrol altına alındı. Yangının ardından imalathanede maddi hasar meydana geldiği belirlendi.

İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını tamamlarken, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Bunlar da Var

Bursa Orhangazi’de TIR tankere çarptı: 1 ölü
Bursa Orhangazi’de TIR tankere çarptı: 1 ölü
Uşak'ta kaza: 4 ölü 34 yaralı!
Uşak'ta kaza: 4 ölü 34 yaralı!
Bosch'un Anneler Günü reklamı yayından kaldırıldı
Bosch'un Anneler Günü reklamı yayından kaldırıldı
Gaziantep'te "süper hücre" fırtınası: Ağaçlar kökünden söküldü
Gaziantep'te "süper hücre" fırtınası: Ağaçlar kökünden söküldü

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle