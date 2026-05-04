13 ilde şafak vakti operasyonu: 1 milyar TL’lik suç servetine el konuldu!

Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın re'sen başlattığı soruşturma kapsamında, iletişim yoluyla dolandırıcılığın merkezi olarak bilinen bölgeye yönelik geniş çaplı bir çalışma başlatıldı. Toplam 1.200 şüpheliden oluşan bir suç havuzu oluşturan ekipler; bu sabah Şanlıurfa, Akçakale ve Harran odaklı 13 ilde düğmeye bastı. 213 ekip ve 1.220 polisin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 149 şüpheli yakalandı.

1 Milyar TL'lik Suç Serveti Deşifre Oldu

MASAK verileri doğrultusunda suçtan elde edildiği tespit edilen dev servet adli makamlarca donduruldu. Toplam değeri 1 milyar 50 milyon TL olan 237 lüks araç ile daire, arsa ve iş yerinden oluşan 93 taşınmaza el konuldu.

Cephanelik ve Narkotik Madde Ele Geçirildi

Yapılan aramalarda şebekenin silahlanma ve uyuşturucu trafiğiyle bağlantısı da ortaya çıkarıldı. Adreslerde yapılan kontrollerde 5 ruhsatsız tabanca, 5 pompalı tüfek, kurusıkı silahlar, çok sayıda dijital materyal, ziynet eşyası ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 149 şüphelinin ifade işlemleri devam ederken, 1.200 kişilik havuzdaki diğer isimlere yönelik adli sürecin derinleşerek sürdürüleceği öğrenildi.