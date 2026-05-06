Adalet Bakanı'ndan Rojin'in ailesine ziyaret

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ailesi ve avukatlarıyla bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede soruşturmanın seyrine dair önemli bilgiler paylaşan Bakan Gürlek, adaletin yerini bulması için her türlü ihtimalin titizlikle değerlendirildiğini ifade etti.

Teknik inceleme için telefon Çin'e gidecek

Soruşturmanın derinleştirilmesi adına atılacak yeni adımları duyuran Bakan Gürlek, Rojin'in telefonunun detaylı inceleme için Çin'e gönderileceğini belirtti. Tüm delillerin sil baştan yeniden ele alınacağını kaydeden Gürlek; daraltılmış baz kayıtlarının isteneceğini ve teknik verilerin ışığında karanlık hiçbir noktanın bırakılmayacağını vurguladı.

Özel birim dosyayı mercek altına aldı

Dosyanın Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı tarafından ayrıca incelendiğini hatırlatan Gürlek, sürecin en üst düzeyde takip edildiğini bildirdi. Kamuoyunda yankı uyandıran olayla ilgili net bir mesaj veren Bakan Gürlek, "Biz devlet olarak bu işin sonuna kadar üzerine gideceğiz" diyerek soruşturmanın kararlılıkla süreceğinin altını çizdi.