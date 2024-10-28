Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu

Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. TUSAŞ saldırısının zamanlamasının tesadüf olmadığını söyleyen Başkan Erdoğan, "Bölücü örgütün kimlerin maşası, kuklası, taşeronu olduğunu son saldırıda bir kez daha göstermiştir. Uşaklığını yapacağını yeni sahipler aradığını gösteriyor. Bu alçak saldırıyla verilmek istenen mesajları buruşturup çöpe attık. Terör baronları Türkiye 40 yıldır başına musallat edilen bu beladan mutlaka kurtulacaktır. Terör baronlarını Türk siyasetini dizayn edemeyecekler" ifadelerini kullandı.