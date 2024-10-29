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Firari FETÖ'cü Mahmut Akpınar'ın kızı Zeliha Akpınar YouTuber çıktı! Babası tabanı gazlıyor o lüks içinde yaşıyor | VİDEO
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Firari FETÖ'cü Mahmut Akpınar'ın kızı Zeliha Akpınar YouTuber çıktı! Babası tabanı gazlıyor o lüks içinde yaşıyor | VİDEO

Giriş Tarihi: 29 Ekim 2024, 13:30 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2024, 13:48

Türkiye'de darbe girişiminde bulunan, milletin geleceğini hedef alan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kirli düzeni bir kez daha açığa çıktı. FETÖ’nün mahrem imamlarından firari Mahmut Akpınar’ın kızı Zeliha Akpınar'ın YouTuber olduğu öğrenildi. Türkiye'de kalan örgüt militanları sefil bir hayat sürerken örgütün yurtdışına kaçan büyükbaşlarının lüks yaşam sürdüğü ise Zeliha Akpınar'ın paylaşımlarıyla görüldü. İngiltere'de tıp okuyan ve mezuniyete hazırlandığını çektiği video ile anlatan Zeliha Akpınar'ın paylaşımlarında Mahmut Akpınar da objektife yansıdı. Zeliha Akpınar'ın "Burada herkes kendi hayatını yaşıyor" sözleri FETÖ'nün kaymak tabakasının gerçek yüzünü açık etti.

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