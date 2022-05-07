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Jahrein lakaplı Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç'tan İmamoğlu'na ‘Vız gelir, tırıs gider’ tepkisi: Ellerim kırılsaydı da oy vermeseydim

Jahrein lakaplı Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç'tan İmamoğlu'na ‘Vız gelir, tırıs gider’ tepkisi: Ellerim kırılsaydı da oy vermeseydim
07.05.2022 16:21 - Son Güncelleme: 07.05.2022 16:22

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Jahrein lakaplı Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç, Twitter’da, “Ekrem İmamoğlu’nun son açıklamaları” başlıklı sohbet odasına katıldı. İmamoğlu'nun kendisini eleştirenlere "vız gelir tırıs gider" şeklinde tepki göstermesine ilişkin konuşan Sonuç, "Ekrem İmamoğlu kim de kalkıp ‘Vız gelir, tırıs gider’ diyor ya bana. Benim oy verdiğim seçilmiş adamdır. Bir defa oy vermem, seçilmez. Bu kadar basit" dedi. Ahmet Sonuç, "Ekrem İmamoğlu’na oy vermiş bir insanım. Ellerim kırılsaydı da vermeseydim" şeklinde konuştu.

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