Jahrein lakaplı Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç, Twitter’da, “Ekrem İmamoğlu’nun son açıklamaları” başlıklı sohbet odasına katıldı. İmamoğlu'nun kendisini eleştirenlere "vız gelir tırıs gider" şeklinde tepki göstermesine ilişkin konuşan Sonuç, "Ekrem İmamoğlu kim de kalkıp ‘Vız gelir, tırıs gider’ diyor ya bana. Benim oy verdiğim seçilmiş adamdır. Bir defa oy vermem, seçilmez. Bu kadar basit" dedi. Ahmet Sonuç, "Ekrem İmamoğlu’na oy vermiş bir insanım. Ellerim kırılsaydı da vermeseydim" şeklinde konuştu.