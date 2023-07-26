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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2023, 00:00 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2023, 19:31

SON DAKİKA I İzmir'in Kınık ilçesinde büyük orman yangını!

İzmir'in Kınık ilçesinde çıkan orman yangınının balya makinesinden çıktığı iddia edildi. Yaklaşık 3 saattir süren yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İbrahimağa Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alandaki yangın saat 14.13'te başladı. 14.28'de ilk müdahalesi gerçekleştirilen yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 15 helikopter, 7 uçak olmak üzere 22 hava aracıyla havadan, 50 arazöz, 20 su ikmal, 7 dozerle karadan müdahale ediyor.

İzmirde orman yangını: 3 mahalle tahliye edildi

"YANGININ SEBEBİ BELLİ OLDU"

Öte yandan saman balya makinesinin alev alması sonrasında çıkan yangının ağaçlara sıçramasıyla büyüdüğü iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

"3 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ"

Ekiplerin, tedbiren bölgedeki Balaban, Çiftlik ve Karatekeli mahallelerini tahliye ettiği bildirildi.

SIRADAKİ VİDEO
SON DAKİKA I İzmir'in Kınık ilçesinde büyük orman yangını!
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