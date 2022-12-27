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İzmir'de HDP il binasında Deniz Poyraz'ı öldürmüştü! Onur Gencer'in cezası belli oldu

İzmir'de HDP il binasında Deniz Poyraz'ı öldürmüştü! Onur Gencer'in cezası belli oldu
27.12.2022 15:00 - Son Güncelleme: 27.12.2022 15:00

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İzmir'de, HDP il binasında Deniz Poyraz'ı (38) tabancayla öldüren tutuklu sanık Onur Gencer' in Aliağa Şakran Cezaevi'nde görülen duruşmasında karar çıktı. Mahkeme heyeti, Gencer'i indirimsiz olarak ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırırken, ‘mala zarar verme suçundan 4 yıl hapis, ‘konut dokunulmazlığını ihlali’ suçundan 2 yıl hapis ve ‘ateşli silahlar kanununa muhalefet’ suçundan da 3 sene hapis cezası almış oldu. Gencer toplamda ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 9 yıl hapis cezası almış oldu.

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