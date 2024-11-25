İzmir Tüpraş Rafinerisi’nde patlama

İzmir'deki Tüpraş Rafinerisi'nde meydana gelen patlama, geniş bir alanda panik yarattı. Patlamanın ham petrol fırınında gerçekleştiği öğrenilirken, bölgeye itfaiye, ambulans ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Patlamanın ardından rafineri yakınlarında yoğun bir duman ve yangın gözlemlendi. Yangının halen kontrol altına alınamadığı bildiriliyor. Patlamanın ardından işçilerin durumu hakkında henüz net bir bilgi paylaşılmadı.
Ekiplerin olay yerindeki müdahalesi sürerken, rafineride güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Çevrede oturan vatandaşlar da patlama sesinin şiddetli olduğunu belirtti. Konuyla ilgili resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.