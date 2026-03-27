Bilecik'in Söğüt ilçesi, tarihi dokusunu koruyan önemli merkezlerden biri olmasının yanı sıra, son dönemde tarihi eser kaçakçılarının da hedefi haline geldi. Ancak Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ve Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri titiz takip sonucu kaçakçılara büyük bir darbe indirdi.

Söğüt'te Ortak Operasyon: Bir Evden Adeta Tarih Fışkırdı

Güvenlik güçleri, N.Ş. isimli şahsın ikametinde tarihi eser bulundurduğu bilgisine ulaştı. Alınan adli arama kararı doğrultusunda emniyet ve jandarma ekipleri koordineli bir baskın düzenledi. Evde yapılan aramalarda, farklı dönemlere ait olduğu değerlendirilen toplam 349 parça tarihi eser niteliğinde malzeme ele geçirildi. Operasyonun video kayıtlarında, eserlerin saklanma biçimi ve çeşitliliği dikkat çekiyor.

Ele Geçirilen Eserlerin Listesi: Sikkeler, Yüzükler ve Antik Objeler

Yapılan detaylı sayım sonucunda ele geçirilen malzemelerin envanteri şu şekilde açıklandı:

168 adet çeşitli ebatlarda sikke,

80 adet taş obje ve 36 adet antik yüzük,

31 adet madeni para ve 21 adet yuvarlak taş obje,

9 çömlek parçası, 1 metal vazo, 1 orak ve çeşitli kap altı objeler.

Ayrıca aramada kaçak kazı işlemlerinde kullanıldığı belirlenen 1 adet dedektör, 1 kazma ve 1 kürek de muhafaza altına alındı.

Eserler Bilecik Müze Müdürlüğü'ne Teslim Edilecek

Olayla ilgili olarak N.Ş. hakkında yasal işlem başlatılırken, soruşturmanın geniş çaplı sürdürüldüğü bildirildi. Ele geçirilen 349 parça eserin, dönem tayini ve korunması amacıyla Bilecik Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi. Kaçakçılıkla mücadele ekipleri, bölgedeki kültürel mirasın korunması için denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.