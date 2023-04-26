İYİ Partili Turhan Çömez küçük ortak DEVA'ya bombardıman: Hesaplaşacağız

Milletvekili listelerinin açıklanmasından uzun bir süre geçmesine rağmen 7'li koalisyonda kaos tam gaz devam ediyor. Özellikle DEVA Partili Sadullah Ergin'in Ankara'dan CHP Milletvekili adayı olarak gösterilmesi büyük tartışmalara neden olmuştu. Son olarak Meral Akşener'in Danışmanı Turhan Çömez katıldığı programda Sadullah Ergin'i ve DEVA Partisi'ni topa tuttu. "Hem Sadullah Ergin'e sesleniyorum, hem Ali Babacan'a sesleniyorum, hem Mustafa Yeneroğlu'na sesleniyorum" diyen Çömez, "Hesaplaşacağız" çıkışında bulundu.