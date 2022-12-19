Haberler Güncel Videoları İYİ Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'na salvo! Yavuz Ağıralioğlu çok sert konuştu

İYİ Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'na salvo! Yavuz Ağıralioğlu çok sert konuştu

İYİ Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'na salvo! Yavuz Ağıralioğlu çok sert konuştu
19.12.2022 22:31 - Son Güncelleme: 19.12.2022 22:34

OTOMATİK OYNAT

Güncel 04:25
Kocaeli'de HDP il eş...
Güncel 01:31
Yargıtay Başsavcısı Şahin,...
Güncel 00:47
Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem...
Güncel 00:30
Polise hakaret eden HDP'li...
Güncel 00:28
Danışmanlarından...
Güncel 03:13
Ege'de Yunan mezalimi: Ölüme...
Güncel 03:31
Türkiye'den Mısır'a Libya...
Güncel 00:26
Fondaş İsmail Saymaz’dan...
Güncel 04:28
Avrupa’nın en büyük güneş...
Güncel 00:59
Türk F-16'ları Ege'de görevde
Güncel 02:04
Ekrem İmamoğlu Twitter'da bot...
Güncel 04:39
İçişleri Bakanı Süleyman...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'mağduriyet' algısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na çektiği operasyona ilişkin bombalar patlamaya devam ediyor! Son olarak Kemal Kılıçdaroğlu masa arkadaşı Akşener'e "CHP'ye müdahale etme" şeklinde uyarı çekerken İYİ Parti'den sert bir yanıt geldi. İYİ Parti'nin etkili isimlerinden Yavuz Ağıralioğlu Kılıçdaroğlu'nun uyarısının yanlış olduğuna dikkat çekerken, "Kemal Kılıçdaorğlu da İstanbul’da aday olmuştu ama kazanamamıştı." ifadelerini kullandı.

Güncel Videoları
SON DAKİKA