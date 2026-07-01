Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı!

Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2026 19:58 Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2026 22:53

Alacak-Verecek Kavgası Sokakta Başladı

Kocaeli'nin Körfez ilçesi, öğleden sonra sokak ortasında yaşanan silahlı kovalamacayla sarsıldı. Olay, saat 17.00 sıralarında Kuzey Mahallesi Şerefiye Caddesi üzerinde meydana geldi.İddiaya göre, aralarında alacak-verecek meselesi yüzünden husumet bulunan iki kişi cadde üzerinde karşı karşıya geldi. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri yanında getirdiği silahı çıkardı.

Kask Takıp Silahla Kovaladı

Kimliğini gizlemek için kafasına motosiklet kaskı takan saldırgan, elindeki tabancayla hedefindeki şahsı sokak ortasında kovalayamaya başladı. Caddede yaşanan kovalamacanın ardından kasklı şüpheli, yakaladığı şahsa ateş etti.

Vatandaşlar Seferber Oldu, Polis Peşinde

Silah seslerini duyan ve yaralının acı içinde yerde yattığını gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu. Vatandaşlar, sağlık ekipleri gelene kadar yaralının bacağındaki kanamayı durdurmak için tampon yaparak zamanla yarıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.