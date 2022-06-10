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İtalya’da 4 Türk’ün bulunduğu kayığ helikopteri arama sürüyor! A Haber muhabiri Dündar Keşaplı son durumu aktardı

İtalya’da 4 Türk’ün bulunduğu kayığ helikopteri arama sürüyor! A Haber muhabiri Dündar Keşaplı son durumu aktardı
10.06.2022 17:22

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İtalya'da dün Augusta Koala AW119 tipi helikopter radardan kayboldu. Helikopterdeki 7 kişiden 4'ünün Türkiye'den özel bir firmaya çalışan Türk vatandaşları olduğu ortaya çıktı. Türklerin Eczacıbaşı Holding çalışanı olduğu öğrenildi. Eczacıbaşı'ndan yapılan açıklamada, "İtalya'ya fuar için giden 4 arkadaşımızın bindikleri helikopterden haber alınamamaktadır. " ifadelerine yer verildi. Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan da flaş bir açıklama geldi. Öte yandan Türk vatandaşlarının isimleri belli oldu: Kaybolan isimler: Arif Cez, Serhat Kenar, İlker Uçar ve Altuğ Erbil. Son durumu A Haber muhabiri Dündar Keşaplı aktardı.

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