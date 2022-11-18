İstiklal bombacının yeni görüntüsü!

İstiklal Caddesi'nin kana bulayan, 6 vatandaşımızın şehit olmasına sebep olan kalleş bombalı saldırının faili PKK/YPG'li Ahlam Albashir, tutuklanarak Marmara Cezaevine götürüldü. Saldırıya ilişkin çalışmalar titizlikle yürütülürken Ahlam Albashir'in keşif yaptığı anlara ilişkin 22 Ekim tarihli yeni görüntüler ortaya çıktı. Teröristin caddede yürüdüğü sırada özçekim yaparak ilerlemesi ise dikkat çekti. Teröristin karşı kameradan çekilmiş keşif görüntüleri de ortaya çıktı. İşte kare kare o anlar...