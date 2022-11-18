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Bakan Süleyman Soylu’dan önce TİP’li Ahmet Şık’a sonra HDP'li Rıdvan Turan'a ayar

Bakan Süleyman Soylu’dan önce TİP’li Ahmet Şık’a sonra HDP'li Rıdvan Turan'a ayar
18.11.2022 21:43 - Son Güncelleme: 18.11.2022 21:43

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İçişleri Bakanlığının bütçe görüşmeleri sırasında Türkiye İşçi Partisi milletvekili Ahmet Şık'ın Bakan Soylu'ya yönelik "yargılanacaksın" şeklindeki provokatif söylemi üzerine tartışma çıktı. Bakan Soylu, Şık'ın sözlerine sert tepki gösterirken "Hem PKK'nın hem FETÖ'nün adamısın. Fiyatını söyle." ifadelerini kullandı. Bakan Soylu sonrasında ise HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'a, "Elini kaldırma, elini kaldırma, terörist bozuntusu terbiyesiz. Otur aşağıya, niye ayağa kalkıyorsun, hadi gelsene Askeri suçluyorsunuz, polisi suçluyorsunuz. Terörist." sözleriyle tepki gösterdi.

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