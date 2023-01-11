İşte Meral Akşener’in Ankara il başkan adayı! Koray Aydın'ın tanıttığı Serdar Tunç'un skandal tweetleri ortaya çıktı

İYİ Parti'nin FETÖ ile olan temaslarına ilişkin bir kanıt daha patladı. İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın'ın, "Ankara il başkan adayımız" diye tanıttığı Serdar Tunç'un 15 Temmuz gecesi attığı tweetler ortaya çıktı. Skandal tweetlerde FETÖ'cülerin övüldüğü görülürken İYİ Parti'nin FETÖ ile olan teması yeniden gündeme geldi. İYİ Parti'den ayrılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tarafından yapılan 'Akşener FETÖ'cülerin önünü açtı' itirafı da bu temasların şaibesini kanıtlar nitelikteydi... İşte Meral Akşener'in siyaset sahnesinde attığı şaibeli adımlar ve FETÖ temasları...