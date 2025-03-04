SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
İşte Beykoz Belediyesi’nin WhatsApp üzerinden yolsuzluk yazışmaları
Haberler Güncel Videoları

İşte Beykoz Belediyesi'nin WhatsApp üzerinden yolsuzluk yazışmaları

Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 14:33 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2025 14:33

CHP'li Beykoz Belediyesi hakkında yürütülen soruşturmada mercek altına alınan ihalelerde "naylon fatura" skandalı ve milyonluk hırsızlık belgelendi. Belediyenin 16.12.2024 - 21.12.2024 tarihleri arasında 13 milyon 780 bin 922 TL'lik bedelle hayali meyve-sebze ihalesi yaptığı tespit edildi. Petrol tankeri olduğu tespit edilen TIR'a "gıda sevkiyatı" süsü verildi. Bahse konu aracın Beykoz'a hiç uğramadığı PTS kayıtlarında belirlendi. Takvim.com.tr, kamu zararına yol açan milyonluk hırsızlığın belgesine ulaştı. Öte yandan "İhaleye fesat karıştırma", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarında tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler görevden uzaklaştırıldı.

SIRADAKİ VİDEO
Ataşehir'de aracın 2 yayaya çarptığı feci kaza kamerada
04.03.2025Salı
Tekirdağ'da aranan şahıslara yönelik operasyon: 7 kişi yakalandı
04.03.2025Salı
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
04.03.2025Salı
Sakarya’da yasa dışı bahis operasyonu: 66 kişiye binlerce lira ceza kesildi
04.03.2025Salı
Alaattin Köseler görevden uzaklaştırıldı!
04.03.2025Salı
Bunlar da Var
Adana’da iki kardeş bıçaklanarak öldürüldü 00:31
Adana'da iki kardeş bıçaklanarak öldürüldü
03.03.2025Pazartesi
Mersin’de feci kaza! Yolcu otobüsü TIR’a çarptı: 10 yaralı 00:40
Mersin'de feci kaza! Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 10 yaralı
04.03.2025Salı
Kontrolden çıkan TIR park halindeki kamyonete çarptı: 1 ölü 00:50
Kontrolden çıkan TIR park halindeki kamyonete çarptı: 1 ölü
04.03.2025Salı
Togg almak isteyenlere müjde! 02:42
Togg almak isteyenlere müjde!
04.03.2025Salı
CANLI YAYIN