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Alaattin Köseler’in gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
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Alaattin Köseler’in gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 16:45 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2025 16:50

CHP'li Beykoz Belediyesi hakkında yürütülen soruşturmada mercek altına alınan ihalelerde "naylon fatura" skandalı ve milyonluk hırsızlık belgelendi. Belediyenin 16.12.2024 - 21.12.2024 tarihleri arasında 13 milyon 780 bin 922 TL'lik bedelle hayali meyve-sebze ihalesi yaptığı tespit edildi. Petrol tankeri olduğu tespit edilen TIR'a "gıda sevkiyatı" süsü verildi. Bahse konu aracın Beykoz'a hiç uğramadığı PTS kayıtlarında belirlendi. Takvim.com.tr, kamu zararına yol açan milyonluk hırsızlığın belgesine ulaştı. Öte yandan "İhaleye fesat karıştırma", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarında tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler görevden uzaklaştırıldı.

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