CANLI YAYIN
Geri
İstanbul’da yoğun sis: Boğaz hattı trafiğe kapatıldı

İstanbul’da yoğun sis: Boğaz hattı trafiğe kapatıldı

İstanbul’da sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis, hem kara hem de deniz ulaşımını etkiledi. Özellikle İstanbul Boğazı ve Üsküdar çevresinde görüş mesafesi yer yer birkaç metreye kadar düştü. Boğaz Hattı gemi trafiğine kapatıldı.

Sabah saatlerinde etkisini gösteren sis, İstanbul Boğazı'nda etkili olurken görüş mesafesi azaldı. Sis yüksek kesimlerde etkili olmasının yanı sıra boğaz boyunca da görüldü. Sis sebebiyle bazı vapur ve Şehir Hatları seferinin iptal olduğu öğrenildi. Etkisini artıran sis tabakası İstanbul Boğazı'nı da kaplarken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis bulutunun içinde kalarak gözden kayboldu.

Boğaz Hattı trafiğe kapandı
Şehir içi denizden ulaşımda iptallere sebep olan sis, uluslararası deniz trafiğine engel oldu. Kıyı Emniyti yetkilileri boğaz hattının geçici süreliğine kısıtlı görüş sebebiyle trafiğe kapandığını bildirdi.
Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamaya göre ise, Beykoz-Sarıyer Hattı Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu (Ring) Hattı
06:50 Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı Seferi
06:15 Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı Seferi
Küçüksu-İstinye Hattı
Rumeli Kavağı-Eminönü Hattı
Çubuklu-İstinye Hattı
Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer Hattı
07:15 Anadolu Hisarı-Eminönü Boğaz Hattı Seferi
07:05 Sarıyer-Eminönü Boğaz Hattı Seferi
07:00 Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı Seferi
Kadıköy-Sarıyer Hattı
Anadolu Kavağı-Üsküdar Hattı
07:15 Beykoz-Kabataş Boğaz Hattı Seferi
07:20 Kanlıca-Küçüksu-Kabataş-Beşiktaş Seferleri iptal edildi.

Bunlar da Var

Sergen Yalçın'dan istifa iddialarına flaş yanıt: Taraftar istiyorsa bırakırız
Sergen Yalçın'dan istifa iddialarına flaş yanıt: Taraftar istiyorsa bırakırız
Beşiktaş 0-1 TÜMOSAN Konyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Beşiktaş 0-1 TÜMOSAN Konyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Tunceli'de aşk acısı dehşete düşürdü: Alkol alıp sokağı kurşun yağmuruna tuttu
Tunceli'de aşk acısı dehşete düşürdü: Alkol alıp sokağı kurşun yağmuruna tuttu
Sergen Yalçın'a su şişeli saldırı: Soyunma odası girişinde şok anlar
Sergen Yalçın'a su şişeli saldırı: Soyunma odası girişinde şok anlar

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle