İstanbul Valisi Davut Gül: Çanakkale ruhu yaşıyor

İstanbul Valiliği ve 15 Temmuz Derneği'nin ev sahipliğinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, darbe girişiminde şehit olanların aileleriyle yemekte buluşuldu. Haliç Kongre Merkezindeki programa İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, Türk Silahlı Kuvvetleri komutanları ve 15 Temmuz şehitlerinin yakınları katıldı. Kuranı Kerim tilavetiyle başlayan programda İstanbul Valisi Davut Gül de konuşma yaptı. Vali Gül, "Kıymetli şehit ailelerimizin onuruna düzenlediğimiz meclisimizi, soframızı teşrif ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Vatanın bekası, milletin istiklali uğruna fedai can eyleyen tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, gazilerimize rabbimden sağlık ve afiyetler temenni ediyorum. Muhterem misafirler, üzerinden 7 yıl geçen 15 Temmuz tarihimizin en büyük ihanetidir. Sadece bir darbe girişimi değil, aynı zamanda bir işgal provasıydı. Hepimizin bildiği üzere o gece hainler hür irademize, istiklal ve istikbalimize gazi meclisimize kastettiler. Cumhurbaşkanımızın canına kastettiler. Bu alçaklar kendi halkına silah sıktı. Kendi polisini bombaladı. Sokakları, caddeleri, meydanları ateş altına aldı. Bizim tanklarımızı, bizim uçaklarımızı, bizim silahlarımızı bize çevirdiler. İşte o gece Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla hep beraber meydanlara indik. Bayrak olduk, sancak olduk, cesaret olduk. Türkiye'nin en uzun gecesinde kadını, erkeği, yaşlısı, genciyle tek renk, tek yumruk olduk. Vatan uğruna, bayrak uğruna, millet uğruna Türkiye'de 252 defa şehit olduk. İstanbul'umuzda 100 kardeşimizin şehadet şerbeti içtiği o gün milletçe bir destan daha yazdık. Hamdolsun, o gece anladık ki Çanakkale ruhu yaşıyor, milli mücadele ruhu ölmemiş. O gece gördük ki bağlarımız çok derin, kardeşliğimiz dipdiri. İmanıyla, cesaretiyle, çıplak elleriyle tarihin en büyük destanlarından birini yazan böyle bir milletin mensubu olmaktan iftihar ediyorum. Rabbimden necip milletimize şehirlerin sultanı aziz İstanbul'a layık olmayı niyaz ediyorum" dedi.

"FETÖ'CÜ HAİNLERLE DÜNYADA VE AHİRETTE HESABIMIZ BİTMEYECEK"

Vali Gül, "Kardeşlerim, 15 Temmuz şehitlerimize ve siz kıymetli ailelerine borcumuzu ne yapsak ödeyemeyiz. Dile kolay koskoca 7 yıl geçti. Sizler eşlerinizden, ana babanızdan, oğullarınızdan bir gece aniden ayrı düştünüz. Yardan, anadan, babadan, evlattan ayrı düşmek hiç kolay değil. Ama biliyoruz ki Allah yolunda öldürülenler asla ölü değillerdir. Onlar artık gıpta ile baktığımız yüce bir makamın sahibi, sevgililer sevgilisine, komşular. Bugünümüzü şehitlerimize borçluyuz. Türkiye Yüzyılı'ını onların o gece gözlerini kırpmadan yaptıkları fedakarlıklar sayesinde inşa edeceğiz. Onları yaşadığımız, var olduğumuz müddetçe daima minnetle, şükranla yad edeceğiz. Kıymetli misafirler, FETÖ'cü hainlerle dünyada ve ahirette hesabımız bitmeyecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bayrağımızı indiremeyecekler. Ezanımızı susturamayacaklar. Vatanımızı bölemeyecekler. Bize diz çöktüremeyecekler. Allah bu millete o karanlık geceyi bir daha yaşatmasın. Bizi vatansız bırakmasın. O büyük imtihandan yüz akıyla çıkan aziz milletimizin feraset, azim ve cesaretini arttırsın. O gece yaşadıklarımızı asla unutmadık, unutturmayacağız. Okçular tepesini hiç terk etmeyeceğiz. Bu toprakları bize emanet eden kahraman ecdadımıza layık olmak için gücü çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygularla tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Devletimize, davetimize icabet ederek bizleri onurlandıran siz kıymetli annelere, babalara, kardeşlere eş ve çocuklara hürmet ve şükranlarımı sunuyorum. Rabbim devletimizi, milletimizi, birliğimizi daim eylesin" dedi.