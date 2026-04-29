Dijital dünyada 15 yaş devrimi: Sosyal medyada "Kimlik" dönemi başlıyor!
Yeni yasa, çocukları dijital dünyanın dezenformasyon ve siber zorbalık gibi risklerinden korumayı hedefliyor. Düzenlemeye göre, sosyal ağ sağlayıcılar kimlik doğrulaması yaparak 15 yaşından küçüklerin kayıt olmasını engelleyecek. 15-18 yaş arasındaki gençler için ise algoritmalarda kısıtlamaya gidilerek sadece gelişimlerine uygun içerikler gösterilecek. Oyun platformları için de "temsilci bulundurma" ve "ebeveyn kontrol araçları sağlama" zorunluluğu getirilirken, çocukların oyun içi satın almalarının ebeveyn onayına bağlanması şart koşulacak.