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İstanbul Esenler'de maganda ateş açtı, küçük Zeynep ölümden döndü

İstanbul Esenler'de maganda ateş açtı, küçük Zeynep ölümden döndü
13.06.2023 18:13

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İstanbul Esenler'de iddiaya göre, sokakta silahla havaya rastgele ateş açıldı. Silahtan çıkan saçmalar bu sırada kitap okuyan 8 yaşındaki Zeynep'in odasının camlarına isabet etti. Çığlık atarak diğer odadaki annesinin yanına koşan Zeynep, ölümden döndü.

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İstanbul Esenler'de iddiaya göre, düğün için araçlarla oluşturulan konvoydan havaya silahla rastgele ateş açıldı. Silahtan çıkan onlarca saçma bir evin camına isabet etti.

Esenler'de maganda ateş açtı, küçük Zeynep ölümden döndü

O sırada odasında kitap okuyan 8 yaşındaki Zeynep, camların çatlamasının ardından korkuyla annesinin yanına koştu. Odanın halini gören aile durumu polis ekiplerine bildirdi.

Evin içerisinde inceleme yapan ekipler, havaya ateş eden şüpheli kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

"ÇOK BÜYÜK KORKU YAŞADIK"

Anne Aylin Minas, "Akşam saatlerinde yemek yemek için hazırlanıyorduk. Silah sesleri duydum ve kendime kendime 'Umarım kimseye birşey olmaz' dedim. O sırada kızım çığlıklarla odasından geldi. Anne camımız çatladı camda delikler olduğunu söyledi. Sonra geldik baktık camlar delinmiş vaziyette. Direk 155 polise haber verdim. Ne olduğunu biz de anlayamadık. Bir korku yaşadık." diye konuştu.

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