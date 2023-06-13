70 saat sonra İkitelli'deki yangın ile ilgili incelemelerde bulunan İmamoğlu'na tepki: Yeni mi geliyorsunuz, haydi tatile

İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde geçtiğimiz cumartesi günü yangın çıkan 6 katlı iş merkezi, bugün söndürülebildi.

Çökmeler nedeniyle yıkım çalışması da yapılan binayla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

"Yangın bitti yeni mi geliyorsunuz"

Açıklamanın ardından İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışanları selamlayan İmamoğlu'na, farklı bir binada faaliyet gösteren iş yeri çalışanı tepki gösterdi.

Tepki gösteren çalışan, "Yangın bitti, yeni mi geliyorsunuz?" diyerek seslendi. İmamoğlu, "Seni duyamıyorum, yakına gel." diyerek cevap verdi.

"Haydi tatile"

Bunun üzerine çalışanın, İmamoğlu'na "Haydi tatile, tatile" dediği duyuldu.

İmamoğlu ise "Gelemiyor, ancak konuşuyor, senin yanına gelirdim ama ayaklarım yorulur." karşılığını verdi.