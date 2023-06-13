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70 saat sonra İkitelli'deki yangın ile ilgili incelemelerde bulunan İmamoğlu'na tepki: Yeni mi geliyorsunuz, haydi tatile

70 saat sonra İkitelli'deki yangın ile ilgili incelemelerde bulunan İmamoğlu'na tepki: Yeni mi geliyorsunuz, haydi tatile
13.06.2023 18:51

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde yanan 6 katlı binayla ilgili incelemelerde bulundu. İmamoğlu, "Yeni mi geliyorsunuz" diyen bir kişiye, "Seni duyamıyorum, gel burada konuş" şeklinde karşılık verdi. Bunun üzerine işçinin "Haydi tatile, tatile" dediği duyulurken, İmamoğlu, "Senin yanına gelirdim ama ayaklarım yorulur" diye yanıt verdi.

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İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde geçtiğimiz cumartesi günü yangın çıkan 6 katlı iş merkezi, bugün söndürülebildi.

Çökmeler nedeniyle yıkım çalışması da yapılan binayla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Ekrem İmamoğlu'na yangın incelemesinde tepki: Yeni mi geliyorsun

"Yangın bitti yeni mi geliyorsunuz"

Açıklamanın ardından İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışanları selamlayan İmamoğlu'na, farklı bir binada faaliyet gösteren iş yeri çalışanı tepki gösterdi.

Tepki gösteren çalışan, "Yangın bitti, yeni mi geliyorsunuz?" diyerek seslendi. İmamoğlu, "Seni duyamıyorum, yakına gel." diyerek cevap verdi.

Ekrem İmamoğlu'na yangın incelemesinde tepki: Yeni mi geliyorsun

"Haydi tatile"

Bunun üzerine çalışanın, İmamoğlu'na "Haydi tatile, tatile" dediği duyuldu.

İmamoğlu ise "Gelemiyor, ancak konuşuyor, senin yanına gelirdim ama ayaklarım yorulur." karşılığını verdi.

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