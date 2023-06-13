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Terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na seçim tepkisi! "Niye mücadele etmedin"

Terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na seçim tepkisi! "Niye mücadele etmedin"
13.06.2023 17:58

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Seçimler öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'na açık destek veren isimler peş peşe istifa çağrıları yaparken PKK'nın ini Kandil'den de tekmeler gelmeye devam ediyor. PKK elebaşı Duran Kalkan daha önce destek verdiği Kılıçdaroğlu'na yüklenerek, "Mütevazi, böyle duyarlı bir insan olabilir, başarılı bir bürokrat da olabilir. Fakat iyi bir siyasetçi değil. Mücadeleci değil. toplumu durduruyor." dedi. CHP'deki değişim söylemlerine ilişkin de konuşan Kalkan ortaklarına akıl vererek, "CHP’de değişim olacağına da inanmamak gerekir. Demek ki bu CHP ile ve gerçekten köklü bir demokratik değişim yaşamayan CHP ile antifaşist mücadele yürütüp başarı kazanmak imkânsızdır. O halde mevcut CHP’den beklentili olmamak ve kuyruğuna takılmamak gerekir. " dedi.

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