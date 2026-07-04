Tekirdağ'daki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı: O anlar kamerada!
Tekirdağ Çorlu'da 6 katlı bir apartmanın son katında meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği patlama anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi Borsa Meydanı'nda bulunan 6 katlı bir apartmanın son katında meydana geldi.
Alevler Yükseldi, Çevredekiler Kaçıştı
Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, büyük bir gürültüyle yaşanan patlama gözler önüne serildi. Patlamanın hemen ardından binanın üst katından alev ve dumanların yükseldiği, sokaktaki vatandaşların ise büyük bir korku ve panikle çevreye kaçıştığı görüldü.
Ekipler Sevk Edildi, Teknik İnceleme Sürüyor
Patlamanın ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edilmişti. Binada büyük hasara yol açan ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili başlatılan geniş çaplı teknik ve adli inceleme çok yönlü olarak sürüyor.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel