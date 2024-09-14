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Isırık izi kime ait? Annenin diş örneği incelemeye alınacak
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Isırık izi kime ait? Annenin diş örneği incelemeye alınacak

Giriş Tarihi: 14 Eylül 2024, 21:04 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2024, 21:04

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın katledilmesiyle ilgili soruşturma devam ederken, sır perdesi aralanıyor. Şüphelilerin ifadelerin ardından 11 kişi tutuklanırken, tutuklu bulunan amca Salim Güran yeniden ifade verdi ve tekrar cezaevine gönderildi. Küçük kızın 19 yaşındaki kuzeni Birsen Güran, suskunluğunu bozarak Salim Güran'ın kendisine saati değiştirmesi halinde başının yanacağını söylediği dile getirdi. Annenin diş modeli alınıp İstanbul Adli Tıp'a gönderilecek. Öte yandan tutuklanan itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın evinde ekipler tarafından arama yapılıyor.

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