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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 13 Mart 2024, 15:23 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2024, 15:23

Irak'ta kritik ziyaret! MİT Başkanı İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Savunma Bakanı Yaşar Güler yarın Irak’a gidiyor

Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın yarın terörle mücadelede iş birliği görüşmeleri için Bağdat'a gidecek. Ziyaret öncesi Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ile Şırnak’ta. Irak’ın kuzeyinde devam eden operasyonlardaki son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Yaşar Güler, bölgede yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi. Bilindiği gibi Türkiye, 23 Aralık ve 13 Ocak'taki hain saldırılar sonrası düğmeye bastı. Başkan Erdoğan'ın "PKK bu yaz bitecek" açıklaması sonrası önce Bakan Fidan, ABD'de kararlılığımızı anlattı. Ardından Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Müsteşarı Kalın Iraklı yetkililerle toplandı. Bağdat'a bir ziyaret gerçekleştirecek olan Türk heyeti de terör örgütü PKK'yı yok edecek 'Ortak Harekat Merkezi'nin kurulması için planları hazırladı. Büyük temizlik operasyonu an meselesi.

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