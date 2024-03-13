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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 13 Mart 2024, 15:08 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2024, 15:08

Başkan Erdoğan’dan Şırnak mitinginde önemli açıklamalar

Son dakika haberi! Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adliye Meydanı'ndaki Şırnak mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. "Bölücü terör örgütü tek parti faşizmiyle bu topraklarda kurulmaya çalışılan zulüm düzenin sürmesi için ülkemizin başına bela edilen bir araçtır." diyen Erdoğan, "Güney sınırlarımızdaki güvenlik koridoruyla etrafımızdaki ateşin üzerimize sıçramasını önlüyoruz." ifadelerini kullandı. Alanda 25 bin kişi olduğunu belirten Başkan Erdoğan, günlük petrol üretiminin 37 bin varile çıktığını belirtti. Erdoğan, 2 yeni kuyuda daha çalışmaların başladığına dikkat çekerek, "Bu ay sonuna kadar 40 bin yıl sonuna kadar 100 bin varile ulaşmayı hedefliyoruz. Kato Dağı ve Faraşin Yaylası da yeni petrol arama alanlarımız arasına girdi boş durmuyoruz." ifadelerini kullandı.

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