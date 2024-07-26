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Interpol kırmızı bültenle arıyordu: Uyuşturucu çetesi lideri İstanbul’da yakalandı
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2024, 12:03 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2024, 12:03

Interpol kırmızı bültenle arıyordu: Uyuşturucu çetesi lideri İstanbul’da yakalandı

Son dakika haberleri... İstanbul'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle haklarında yakalama kararları bulunan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan İsveç merkezli uyuşturucu çetesi lideri Alexander G.'nin de bulunduğu 81 kişi yakalandı. Alexander G.'nin, kripto network web sitesi üzerinden gerçekleştirdiği nitelikli uyuşturucu madde ticaretinden dolayı 2022 yılında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

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