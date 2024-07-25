TBMM'de başıboş köpek sorunuyla ilgili görüşmelerin devam ettiği günlerde hayvanperestlerin insana verdiği değer bir paylaşımla yeniden ortaya çıktı. Oyuncu Özge Özder geçtiğimiz günlerde bir motosiklet sürücüsünün köpek yüzünden yaptığı kaza sonrası sürücünün değil köpeğin başında beklemeyi tercih etti. Sosyal medyada yeniden gündem olan paylaşımla ilgili vatandaşlar, "Ağır yaralı motorcunun durumu hakkında bilgi yok! İşte bu ülkede insana verilen değil. Köpek kadar değerimiz yok! " diyerek tepki gösterdi.