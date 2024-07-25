PODCAST CANLI YAYIN
Oyuncu Özge Özder’den tepki çeken hareket! Yaralanan sürücünün değil köpeğin başında bekledi
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2024, 22:37 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2024, 22:50

Oyuncu Özge Özder’den tepki çeken hareket! Yaralanan sürücünün değil köpeğin başında bekledi

TBMM'de başıboş köpek sorunuyla ilgili görüşmelerin devam ettiği günlerde hayvanperestlerin insana verdiği değer bir paylaşımla yeniden ortaya çıktı. Oyuncu Özge Özder geçtiğimiz günlerde bir motosiklet sürücüsünün köpek yüzünden yaptığı kaza sonrası sürücünün değil köpeğin başında beklemeyi tercih etti. Sosyal medyada yeniden gündem olan paylaşımla ilgili vatandaşlar, "Ağır yaralı motorcunun durumu hakkında bilgi yok! İşte bu ülkede insana verilen değil. Köpek kadar değerimiz yok! " diyerek tepki gösterdi.

SIRADAKİ VİDEO
ABD Başkanı Joe Biden, katii Netanyahu ile Beyaz Saray'da bir araya geldi
25.07.2024Perşembe
Başbakan Erdoğan, Başakşehir’in maçını tribünden takip etti!
25.07.2024Perşembe
CHP’nin Cuma hutbesi açıklamasına tepki
25.07.2024Perşembe
Katil Netanyahu'ya Tesla fabrikasını gezdiren Elon Musk'a sosyal medyada tepki yağdı!
25.07.2024Perşembe
Çatalca sahilinde bulunan patlayıcı yüklü jetski kime ait?
25.07.2024Perşembe
Bunlar da Var
SON DAKİKA! Bingöl’de yaşanan dehşetin boyutu büyüyor; Ölü sayısı 4’e yükseldi 02:15
Bingöl'deki dehşette ölü sayısı artıyor
25.07.2024Perşembe
Tokat’ta muhtar kavgası: 1 ölü, 2 yaralı! 01:29
Tokat'ta muhtar kavgası: 1 ölü, 2 yaralı!
25.07.2024Perşembe
Mersin sonrası Ağrı’da da skandal! Bebek katili Öcalan’ı öven şarkıda halay çeken hainler kamerada 00:20
Bebek katili Öcalan'ı öven şarkıda halay çeken hainler kamerada
25.07.2024Perşembe
Avcılar Firuzköy Bulvarı’nda Motosiklet kazası: 2 ölü! 01:09
Avcılar'da Motosiklet kazası: 2 ölü!
25.07.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA