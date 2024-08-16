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Instagram erişime neden kapandı? Bakan Uraloğlu canlı yayında anlattı
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Instagram erişime neden kapandı? Bakan Uraloğlu canlı yayında anlattı

Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2024, 21:24   |   Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2024, 21:25

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu katıldığı televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Instagram ve ile görüşmeye ilişkin konuşan Uraloğlu, "Meta'nın Avrupa, Türkiye ve Orta Doğu temsilcisi var. Onların geniş bir katılımla Türkiye'yi ziyaret edecekler ve burada daha geniş anlamda bizim hassasiyetlerimizi giderecek düzenlemeleri yapmayla ilgili takipçi olacağız" dedi. Öte yandan Roblox ile ilgili de konuşan Uraloğlu, "Mahkemenin kararını inceledikten sonra sonra arkadaşlarımla karşımıza çıkan görsellerin ya da bu karar gereğini gerektiren görsellerin ne olduğunu sorduğumda gerçekten ben biraz dehşete kapıldığımı söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

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