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Bolu ve İzmir'de orman yangınları! Bakan Yumaklı son durumu anlattı
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Bolu ve İzmir'de orman yangınları! Bakan Yumaklı son durumu anlattı

Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2024, 17:50   |   Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2024, 17:51

Türkiye 4 şehirde orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Manisa, Bolu ve İzmir'deki yangınları söndürmek için ekipler havadan ve karadan alevlere müdahale ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki yangının kontrol altına alındığını bildirdi. İzmir Karşıyaka'daki alevler Örnekköy Sanayi Sitesi'ne kadar ulaştı. Yangın, buradaki geri dönüşüm fabrikası, mermer, kablo, ahşap işletmeler, mobilya atölyesi gibi birçok dükkana sıçradı. Bugün ülke genelinde 47 yangının çıktığını belirten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bolu'daki yangın tarladaki anızın yakılmasından çıktı. İlgili kişiler gözaltına alındı." dedi.

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