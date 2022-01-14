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İlk milli istihbarat gemisi Ufuk Korveti, Mavi Vatan görevine başladı! Başkan Erdoğan: Dünyanın üst ligine çıkacağız

İlk milli istihbarat gemisi Ufuk Korveti, Mavi Vatan görevine başladı! Başkan Erdoğan: Dünyanın üst ligine çıkacağız
14.01.2022 15:01

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Türkiye'nin yerli üretim ilk istihbarat gemisi olma özelliğini taşıyan Test ve Eğitim Gemisi Ufuk, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle envantere girdi. Milli imkanlarla üretilen TCG Ufuk, ağır iklim ve deniz şartlarında, uluslararası sular dahil 45 gün kesintisiz seyir yaparak milli güvenliğe yönelik tehditleri anında belirleyecek. Başkan Erdoğan, "Türkiye bölgesinde oyun kuran ve oynanan kirli oyunları bozan bir ülke haline geldi.”dedi. Ayrıca Erdoğan, “3 savaş gemimizi aynı anda inşa ederek bir ilke imza atıyoruz." Şeklinde konuştu.

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