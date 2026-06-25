İstanbul'da tırın taşıdığı dev iş makinesi bariyerlere çarptı!

Giriş Tarihi: 25 Haziran 2026 19:33

Ani Manevra Tırı Kontrolden Çıkardı

Olay, saat 16.45 sıralarında Bahçelievler Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde yaşandı. Üzerinde ekskavatör (kepçe) yüklü olan tır, sürücüsünün yaptığı ani bir manevra sonrasında kontrolden çıktı. Tırın üzerindeki tonlarca ağırlıktaki iş makinesi savrularak yol kenarındaki köprü bariyerlerine ve duvarlara çarptı.

Beton Parçaları Alt Geçide Savruldu

Çarpmanın şiddetiyle köprü bariyelerinden ve beton duvarlardan kopan büyük parçalar, tırın altından geçen alt geçide doğru uçtu. O anlarda alt geçitten şans eseri yoğun bir araç geçişinin olmaması büyük bir facianın önüne geçti. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, hem yeni bir kazanın önüne geçmek hem de güvenlik önlemleri amacıyla caddeyi çift yönlü olarak tamamen trafiğe kapattı. Bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

"Allah'tan Akan Trafiğin Üzerine Düşmedi"

Yaşanan kazaya tanıklık eden mahalle sakinlerinden Oğuzhan Ulu, olası bir katliamdan dönüldüğünü belirterek, "Burada bir vinç vardı. İş makinesi dönüş yaparken manevradan dolayı biraz devrildi. Köprünün altında akan bir trafik vardı, Allah'tan parçalar oraya doğru denk gelmedi. Şu an polisler önlem aldı ama yol tamamen kapalı" ifadelerini kullandı. Kaza yapan tır sürücüsü ise, "Makinemizin kayması sonucu kaza yaşadık. Olmaması gerekirdi ama oldu. Çok şükür can kaybı veya yaralanma yok" dedi. Dev iş makinesinin ve tırın trafik çekicisi vasıtasıyla caddeden kaldırılmasının ardından bulvar yeniden trafiğe açıldı.