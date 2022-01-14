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    • 14.01.2022 15:29
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    İlk milli istihbarat gemisi Ufuk Korveti, Mavi Vatan görevine başladı! Başkan Erdoğan: Dünyanın en üst ligine çıkacağız

    Türkiye'nin yerli üretim ilk istihbarat gemisi olma özelliğini taşıyan Test ve Eğitim Gemisi Ufuk, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle envantere girdi. Milli imkanlarla üretilen TCG Ufuk, ağır iklim ve deniz şartlarında, uluslararası sular dahil 45 gün kesintisiz seyir yaparak milli güvenliğe yönelik tehditleri anında belirleyecek. Başkan Erdoğan, "Türkiye bölgesinde oyun kuran ve oynanan kirli oyunları bozan bir ülke haline geldi.”dedi. Ayrıca Erdoğan, “3 savaş gemimizi aynı anda inşa ederek bir ilke imza atıyoruz." Şeklinde konuştu.

    Ufuk Korveti, Mavi Vatan görevine başladı

    Türkiye, deniz gücünü artırma yönündeki çabalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Türk savunma sanayisinin son dönemde inşa ettiği bir deniz platformu daha güvenlik güçlerinin hizmetine giriyor.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk'un Hizmete Giriş Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

    2022'ye güzel giriş yaptığımıza inanıyorum. Ankara Uzay Havacılık'ta yapılan tesislerimizi de hizmete açmıştık. 2 gün önce de yerli milli projelerle ilgili Savunma Sanayi İcra Kurulu Toplantımızı yapmıştık.

    ARTIK DIŞARDAN ALIM İSTEMİYORUZ

    Ülkemizin güvenlik ve istihbarat faaliyetlerinin denizlerde de en etkin şekilde yürütülmesine önemli katkı sağlayacağına inandığım Ufuk gemimizin hayırlı olmasını diliyorum. Artık dışardan alım istemiyoruz.

    2004'ten beri azim ve kararlılıkla çalışıyoruz. Hamdolsun bugünlere geldik. Türkiye gizli-açık tüm ambargolara rağmen her alanda milli çıkarlarının gerektirdiği tüm hamleleri yapabilmesini savunma sanayiindeki ilerlemeye borçludur. Türkiye çok geniş bir yelpazede ihtiyacımız olan sistemleri yerli ve milli olarak üretiyor geliştiriyor ve kullanıyoruz. Savunma ve havacılık ihracatımızın bu yıl sonunda 4 milyar doları aşmasını bekliyoruz.

        BİR YANDAN DA GÖZÜMÜZ UZAYDA

        Ülkemizi geleceğin harp ortamına hazırlıyoruz. Derin öğrenme ve yapay zeka entegrasyonu gerektiren karmaşık sistemlere yönelik çalışmalarımız hızla devam ediyor.

        Bir yandan da gözümüz uzayda. Uzay alanında da gerek fırlatma sistemleri gerekse uydu sistemleri geliştirme çalışmalarımız sürüyor. Ülkemizin gerektiği gibi korunabilmezi ancak mavi vatanın en iyi şekilde savunulmasıyla mümkündür. Donanmamızı daha güçlü kılacak bir çok projeyi hayata geçirdik.

        ŞU ANA KADAR 25 ÜLKEYE 180 ADET DENİZ PLATFORMU İHRAÇ ETTİK

        Envanterimizde bulunan birçok deniz aracını günümüz şartlarına uygun şekilde modernize ediliyor. Modernize edilen deniz araçlarımızın sistemleri yerli ve milli ürünlerle donatılıyor.

        Ülkemiz halihazırda dünyada bir savaş gemisini milli olarak tasarlayan, inşa edebilen 10 ülke arasında yer alıyor. Ülkemiz tersanelerinde kendi ihtiyaçlarımız yanında dünyanın dört bir yanı için de gemiler ve botlar yapılıyor. Şu ana kadar 25 ülkeye 180 adet deniz platformu ihraç ettik. Şimdi, bir adım daha ileri giderek yüksek teknoloji gerektiren sistemlere odaklanıyoruz.

        YERLİ VE MİLLİ DİKEY ATIM SİSTEMİ
        İnşası süren İstanbul ve ihalesine çıktığımız 3 adet fırkateynimiz de yerli ve milli dikey atım sistemi ve hava savunma sistemleri olacak. Önümüzdeki 2 yılda donanmamızı daha da güçlendiriyoruz.

            Hedefimiz savunma sanayiinde tam bağımsız bir Türkiye'dir. Dünyada pek az istihbarat teşkilatının sahip olduğu bu gemi sayesinde denizlerde de gücümüzün artacağına inanıyorum. Teşkilatımızın bir sonraki hedefi uydu sistemleri ile uzayda yerini alarak bu unsurları en etkin şekilde kullanmak olacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de teşkilatımızı her alanda destekleyerek büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında mücadelemize daha fazla katkı vermesini sağlayacağız.

            YERLİ VE MİLLİ DEVRİM

            Test ve Eğitim Gemisi Ufuk için inşa edildiği İstanbul Denizcilik Tersanesi'nde bugün tören düzenlenecek. Törene Başkan Erdoğan da katıldı bekleniyor.

            MİLGEM Projesi'nde ilk 4 gemiden sonra kritik bir halkayı oluşturan, aynı tekne formu üzerine inşa edilen gemi, yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle 9 Şubat 2019'da denize indirilmişti.

            TÜRKİYE'NİN İLK MİLLİ İSTİHBARAT GEMİSİ

            99,5 metre boyu, 14,4 metre azami genişliği, 2 bin 400 ton deplasmanı ve 3,6 metre su çekimiyle Ufuk Korveti'ne 10 tonluk bir helikopter iniş yapabilecek.

            STM ana yükleniciliğinde inşa edilen Ufuk Korveti'nin komuta kontrol, elektronik sistemler ve test eğitim sistem donanımları ASELSAN tarafından sağlandı.

            ÜSTÜN TEKNOLOJ

            Korvet, milli imkan ve kabiliyetlerle üretilen Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi olma özelliğini taşıyor. Böylece dünyada pek az ülkenin sahip olduğu bir teknoloji Ufuk Korveti ile artık Türkiye'nin de kullanımına sunulmuş oldu.

            Ufuk Korveti, ağır iklim ve deniz şartlarında, uluslararası sular dahil 45 gün kesintisiz seyir yaparak milli güvenliğe yönelik tehditleri anında tespit edebilecek.

            DENİZLERDE GÖREN GÖZÜ

            Önleyici istihbaratın, özellikle sinyal istihbaratının önem kazandığı bugünün dünyasında Ufuk Korveti, çok büyük bir boşluğu dolduracak. Korvet, Türkiye'nin denizlerde gören gözü, duyan kulağı olacak.
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            Haberler Güncel İlk milli istihbarat gemisi Ufuk Korveti, Mavi Vatan görevine başladı! Başkan Erdoğan: Dünyanın en üst ligine çıkacağız
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