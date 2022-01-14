Bir yandan da gözümüz uzayda. Uzay alanında da gerek fırlatma sistemleri gerekse uydu sistemleri geliştirme çalışmalarımız sürüyor. Ülkemizin gerektiği gibi korunabilmezi ancak mavi vatanın en iyi şekilde savunulmasıyla mümkündür. Donanmamızı daha güçlü kılacak bir çok projeyi hayata geçirdik.

ŞU ANA KADAR 25 ÜLKEYE 180 ADET DENİZ PLATFORMU İHRAÇ ETTİK

Envanterimizde bulunan birçok deniz aracını günümüz şartlarına uygun şekilde modernize ediliyor. Modernize edilen deniz araçlarımızın sistemleri yerli ve milli ürünlerle donatılıyor.