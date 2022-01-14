Türkiye, deniz gücünü artırma yönündeki çabalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Türk savunma sanayisinin son dönemde inşa ettiği bir deniz platformu daha güvenlik güçlerinin hizmetine giriyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk'un Hizmete Giriş Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:
2022'ye güzel giriş yaptığımıza inanıyorum. Ankara Uzay Havacılık'ta yapılan tesislerimizi de hizmete açmıştık. 2 gün önce de yerli milli projelerle ilgili Savunma Sanayi İcra Kurulu Toplantımızı yapmıştık.
ARTIK DIŞARDAN ALIM İSTEMİYORUZ
Ülkemizin güvenlik ve istihbarat faaliyetlerinin denizlerde de en etkin şekilde yürütülmesine önemli katkı sağlayacağına inandığım Ufuk gemimizin hayırlı olmasını diliyorum. Artık dışardan alım istemiyoruz.
2004'ten beri azim ve kararlılıkla çalışıyoruz. Hamdolsun bugünlere geldik. Türkiye gizli-açık tüm ambargolara rağmen her alanda milli çıkarlarının gerektirdiği tüm hamleleri yapabilmesini savunma sanayiindeki ilerlemeye borçludur. Türkiye çok geniş bir yelpazede ihtiyacımız olan sistemleri yerli ve milli olarak üretiyor geliştiriyor ve kullanıyoruz. Savunma ve havacılık ihracatımızın bu yıl sonunda 4 milyar doları aşmasını bekliyoruz.