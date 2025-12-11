CHP yandaşı Enver Aysever, YouTube yayınında sağ görüşlü vatandaşları hedef alarak, "Sağcılık suçtur. Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz ya da ahlakınız ahlaksızlık olur." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

Yolsuzuluk ve casusluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun "Komünizm gelmesin diye mücadele ettiğim için çok pişmanım.Çünkü komünizme gerek yok. İstedikleri zaman komünizm ilan ediliyor. Malınıza mülkünüze el konuluyor" iddiası üzerinden konuşan Enver Aysever sağ görüşlü vatandaşları hedef aldı.

"SAĞCILIK SUÇTUR SAĞCILAR AHLAKSIZ OLUR"

Aysever şu skandal ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetin ahlakını bozan Menderes'ten ilk başta Menderes'ten bu tarafa gelen bütün sağcılardır. Sağcılık suçtur. Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz ya da ahlakınız ahlaksızlık olur. O yüzden gelin sağcılarla mücadeleye siz de katılın. Sağcılığın herhangi bir kriteri yoktur. Vicdanı yoktur. Din tacirliği yapar. Milliyetçilik tacirliği yapar. Bir vicdanlı insan gördüğünüz zaman dindar bile olsa o solcudur biliyor musunuz? O solcudur. Vicdanı olan insan solcudur. Hayvana kıyamaz, ağaca kıyamaz, insanlara kıyamaz, dünyaya kıyamaz. Hayat oradan bakar. Solcu olmak. Solcu olmak insan olmanın birinci koşuludur. Bunu hiç unutmayın. İster dindar olun, ister milli şey olun. Yurt yani kendinizi milliyetçi zannedin. Hayır. Solcu olduğunuz zaman ancak paraya pula itimat etmezsiniz."

ENVER AYSEVER'E TEPKİ YAĞDI

Aysever tepki çeken sözlerinin ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne götürülen Aysever, savcılıkta ifade verdi.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan" tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Enver Aysever tutuklandı.