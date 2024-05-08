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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2024, 16:05 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2024, 16:05

İGA Hava Tarafı Operasyon Direktörü Karakış: Uçak yaklaşık 371 metre gövde üzerinde ilerledi

İstanbul Havalimanı'nda FEDEX şirketine ait kargo uçağı, ön iniş takımları açılmadığı için gövdesi üstüne indi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda uçağın kurtarma çalışmaları sırasında açıklamalarda bulunan İstanbul Havalimanı İşletmesi İGA Hava Tarafı Operasyon Direktörü Ozan Karakış, "Hidrolik arızası sebebiyle burun iniş dikmesini açamaması sebebiyle bir kargo uçağı, 1-6 sağ pistimize acil iniş gerçekleştirdi. Uçak, pistimizin üzerine iniş yaptıktan sonra ana iniş takımları üzerinde belli bir noktadan sonra uçağı gövde üzerinde bırakıp çok başarılı bir şekilde yaklaşık 371 metre gövde üzerinde ilerleyerek, pistte tam merkez noktada kaldı" dedi.

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