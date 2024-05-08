İstanbul Havalimanı'nda hareketli dakikalar yaşandı. Fransa - İstanbul seferini yapan Boeing 763 tipi kargo uçağının ön iniş takımı açılmayınca gövdesi üzerine iniş yaptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, uzmanlar görevlendirilerek araştırma ve inceleme çalışmalarının başlatıldığını duyurdu. Gövde üzerine iniş yapan uçağın ön kısmından sürtünmeyle kıvılcımlar ve dumanlar yükseldi. Ekipler soğutma çalışması yaptı. Objektiflere yansıyan kareler ise facianın eşiğinden dönüldüğünü net bir şekilde gösterdi.