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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2024, 10:40 Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2024, 10:40

İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri isyan etti! İBB binası önünde protesto ettiler

İstanbul’da, İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binası önünde protesto gösterisi düzenledi. Grup adına açıklama yapan Avukat Erhan Güneş, yaptığı açıklamada, "İBB bürokratlarıyla 5 yıldır görüşme içerisindeyiz. Fakat her seferinde 'bu ay düzelecek, seçimden sonra düzelecek' denildi. Bu iş sürdürülebilir olmaktan çıkmıştır. İçeride 4 aylık bir ödememiz var. Bu 3 bin 41 aracın ödemesi 5 yıldır her ay içeri gire gire 4,5 milyar lirayı bulmuştur" ifadelerini kullandı. Güneş, devamında ise şoförlerin mobinge uğradığına değinerek "İETT Genel Müdürlüğü sahada çalışan arkadaşlarımıza çok kötü mobbing uyguluyor. Araçlarımızda şoförlerimiz çalışamayacak duruma gelmiş. Aracın ön tarafına şoförün gözünün ortasına kamera koymuş. Kulağını kaşısa rapor, su içse rapor, elma yese rapor, bu mobbingin kaldırılmasını talep ediyoruz." dedi.

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