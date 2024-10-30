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Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'nin çıkışına destek: Tarihi fırsat
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Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'nin çıkışına destek: Tarihi fırsat

Giriş Tarihi: 30 Ekim 2024, 15:02 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2024, 15:02

Başkan Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'nin siyaseti sallayan çıkışlarını değerlendirdi. Bahçeli'nin tarihi bir fırsat penceresi açtığını belirten Erdoğan, "Terör belası başta olmak üzere kronik sorunları çözmek, kardeşliği pekiştirmek için bugün önümüze bir kez daha fırsat çıkmıştır." dedi. Kandil'deki terör baronlarına hiçbir çağrılarının olmadığını vurgulayan Erdoğan, "Muhattabımız millettir" dedi. Başkan Erdoğan Takvim.com.tr'nin gündeme getirdiği, DEM'in skandal bildirisine de tepki göstererek "Nerede durduklarının işaretini verdiler" ifadelerini kullandı.

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