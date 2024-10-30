Başkan Erdoğan’dan 30 Ekim AK Parti Grup Toplantısı’nda Kürtlere tarihi çağrı

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. (AA)



BU CUMHURİYET TÜRK'ÜN OLDUĞU KADAR KÜRT'ÜN DE CUMHURİYETİDİR

Cumhuriyet, TBMM çatısı altında milletin temsilcileri onayı ile vücut bulmuştur. Cumhuriyet belli bir şahsın, zümrenin, meşrebin, etnik kökenin cumhuriyeti değildir. Bu Cumhuriyet zenginin olduğu kadar yoksulun da cumhuriyet, ne kadar batılının güneylinin cumhuriyeti izse o kadar doğulunun kuzeylinin Cumhuriyeti'dir. Alevinin de Sünni'nin de cumhuriyetidir. Bu cumhuriyet solun da sağın da cumhuriyetidir. Bu cumhuriyet Türk'ün olduğu kadar Kürt'ün de Cumhuriyeti'dir. Bu Cumhuriyet, vatan topraklarında yaşayan herkesin Cumhuriyeti'dir. Bu Cumhuriyet hepimizin eseridir. Bu cumhuriyet 85 milyonun tamamının eseridir.



Bu topraklarda kimsenin Cumhuriyet ile bir problemi yoktur. Geçtiğimiz asırdaki sorunlar cumhuriyet arkasına saklanıp zulmedenlerden ve ona ihanet edenlerden kaynaklandı. Cumhuriyet fikrinin arkasına saklanıp ayrımcılık yaptılar, zulmettiler. Bu ülkenin huzuruna, kardeşliğine en büyük zararı verdiler. Aziz milletimiz o engin feraseti ile her şeyin farkındadır. Milletimiz tüm olumsuzluklara rağmen hem cumhuriyet fikrine hem de meclise sımsıkı sahip çıkmıştır. Cumhuriyetimiz dimdik ayaktadır. Coğrafyamız için umuttur, güvendir. Cumhuriyeti koruyup kollamaya yaşatmaya devam edeceğiz.

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. (AA) YENİ GELMEDİK GERİ GELDİK

Sevr'de bize harita dayatarak sizin ülkeniz burası olacak dediler, hayır biz haritamızı kendimiz çizeriz dedik. Haritamızı şehitlerimizin kanı ile çizdik. Köklü devlet tecrübemiz ile toprağımız için savaşarak bağımsız vatanımızı inşa ettik. Yakın coğrafyamızdaki bazı ülkeler aynı başarıyı gösteremedi. Coğrafyamızdaki kaosa bakanlar korkmuşlar, tedirgin olmuşlar ve cumhuriyetimize ürkek kuş muamelesi yapmışlardır. Geçmişin korkuları kapanmaya kısıtlanmaya, iç düşmanlar üretmeye yol açtı. Türkiye Cumhuriyeti sıradan bir devlet değildir. Biz 29 Ekim 1923'te ilk defa tarih sahnesine çıkmadık, sahneye yeniden çıkmış bir milletiz. 29 Ekim çok önemlidir. Tarihin kritik dönüm noktasıdır. Bu aziz millet bin yıldır tarih yazan, tarih yapan bir millettir. SAVUNMA SANAYİ DESTANI

Bu cumhuriyet korkmaz. Korku cumhuriyetimizin asla bir vasfı olamaz Cumhuriyet kucaklayarak korunur kollanır ve yüceltilir. Cumhuriyetimiz 101 yılda önemli mesafeler kat etti. Satın alma paritesine göre Dünyanın 11. ekonomisidir. Ülkemizin her köşesini ihya ettik. Bağımsızlığımızı korurken iddialarımızı ideallerimizi sımsıkı muhafaza ettik. Bu hafta Hatay'daydık. Büyük depremin yaşandığı şehrimizde yeniden ayağa kalkış var. Şimdi diğer illerimizi ziyaret edeceğiz. Savunma sanayisinde 23 yıl önce yüzde 20'lerdeyken şimdi yüzde 80 seviyesindeyiz.

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. (AA) AK Parti'mizi kurarken en büyük idealimiz devlet ile milleti kucaklaştırmak, milletimizin kardeşliğini daha da yüceltmekti. Bu ülkede dindarlara ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapılıyordu. Ayrımcılığa son verdik. Alevi kardeşlerimizin sorunları vardı, çözmek için samimi adımlar attık. Tüm bunları sabote etmek için önümüze çok engeller çıkardılar. Darbe girişimlerinde bulundular. Acılardan nemalanlar her türlü yolu kullanarak sorunları istismar ettiler. Fakat biz yılmadık, kardeşliği büyütmekten asla vazgeçmedik. Göreve geldiğimizde ülkemizin tamamı ile birlikte, özellikle doğu Güneydoğu'da ciddi ihmalkârlık söz konusuydu. Doğu Güneydoğu'da tarihin en büyük yatırımlarını biz yaptık. Hak ve özgürlükleri genişletme konusunda cesur ve tarihi adımları biz attık.

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. (AA) Bunu yaparken terörü ve terörün ürediği bataklığı kurutacağız, kardeşliği büyüteceğiz dedik. Aradan geçen zamanda sarsılmadan yürüdük ve yürüyoruz. Türk ile kürdün kardeşliğini büyütmek için ne yapılması gerekiyorsa hemen hepsini yaptık denedik tecrübe ettik. Ama hepsinde karşımıza bir duvar, alçaklık çıktı. Sorunun çözülmesine engel oldular. Terörden beslenenler terörün bitmesini istemedi. Kardeşliğin pekişmesi ile Türkiye'nin büyüyeceğini görenler buna set çekti. Çok bedel ödedik, çok ihanet gördük. Sırtımızdan maalesef hançerlendik ancak umudumuzu kaybetmedik. kardeşlik hukukundan ayrılmadık. Türkiye'nin ve milletimizin aydınlık geleceği için ne yapılması gerekiyorsa onu yapmak tan geri durmadık. Bu bir kesimin değil topyekûn gelecek nesilleri etkileyecek meseledir. Allah'ın izniyle bu meseleyi ülkemizin gündeminden tamamen çıkartarak millete hizmetle geçen 40 yıllık siyasi hayatımızı taçlandırmak niyetindeyiz. SON ÇAĞRILARI TARİHİ FIRSATTIR

Sayın Bahçeli ve camiasına selam ve şükranlarımı tekrar ifade ediyorum. Devlet Bey cesur çıkışlarıyla daima tarihe istikamet çizmiştir. Terörle mücadelede çok büyük ilerleme kaydettik. 15 Temmuz sonrası Cumhur İttifakı'nı kurarak devletimizin gücüne güç katıp milletimize özgüven kazandırdık. Cumhur İttifakı'mız pek çok saldırının anti demokratik girişimin püskürtülmesinde en sağlam direniş hattımız oldu. Kronik sorunlarımızı çözmek, Türkiye'yi kardeşlik ekseninde büyütmek için bugün önümüze bulunmaz bir imkan çıktı. Buradan sayın Bahçeli'ye tüm MHP camiasına aziz milletim adına selam ve şükranlarımı ifade ediyorum. Devlet bey, tavır, konuşma ve tecrübesi ile, akıl dolu cümleleri ile tarihe not düşen, tarihe yön veren bir liderdir. Vatan sevgisinin, milliyetçiliğin ne olduğunu ne manaya geldiğini en açık şekilde izah etmiştir. Son çağrılarını bu çerçevede okuyanlar tarihi fırsat penceresini görmekte ve heyecanlanmaktadır. Kendi şahsi gündemlerinin peşinde olanlar he zamanki gibi tutarsızlık sürdürmekte. Bizim muhatabımız milletimizdir. Milletimizin de Türkiye'nin terör kamburundan kurtulması için gereken adımların atılması konusundaki yaklaşımımızı desteklediğini biliyoruz. bizim Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki bölücü örgüte ve terör baronlarına hiçbir çağrımız yoktur. TUSAŞ'a yapılan alçak saldırı bir kez daha gösterdi ki teröristin anlayacağı tek dil terörle tavizsiz mücadeledir. Terörle mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, ülkemize tehdit nereden geliyorsa kökünü kazıyacağız. Milletimize yeni müjdelerimiz olacaktır. Terörün boyunduruğundan çıkamayanların, Türkiyelileşmeye isteği olmayan partinin nerede durduğunun işaretini vermiştir. Türkiye'nin terörü destekleyen, onun sözcülüğünü yapan, husumete, anarşiye hizmet eden oluşumlara taviz vermesi mümkün değildir. Bir koltukta terör diğerinde sivil siyaset taşınmaz. hukuk ve demokrasi içine girmeyen hukuk ve demokrasi içinde karşılığını alır.