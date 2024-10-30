Başkan Erdoğan’dan İslam dünyasına Gazze ve Lübnan çağrısı: Hareke geçmemiz şart

İslam dünyasına Gazze ve Lübnan çağrısı yapan Erdoğan, "Şehit olan çocuklara borcumuz var. Kardeşlerimizi yalnız ve çaresiz bırakamayız" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 9. Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Gazze'deki soykırımı "İnsanlığın tükenişi" olarak tanımlayan Erdoğan, "Yüreğim parçalanarak şu gerçeği açıklamak zorundayız. Filistinli yiğitlere hak ettikleri şekilde sahip çıkamadık. Gazzeli müminler Bedr'in aslanları gibi direniyor" sözleriyle İslam dünyasındaki suskunluğa tepki gösterdi.

Kıymetli hocalarımızla dünyanın farklı köşelerinden Kur'an bülbülü kardeşlerimizle bizleri buluşturan rabbime sonsuz teşekkür ediyorum. 9. su düzenlenen yarışmamıza bu sene 54 ülkeden 94 yarışmacı iştirak etti. 35 ülkeden 41 yarışmacı finale kaldı. Yarışmamızın finali Şanlıurfa'da yapıldı. Birazdan iki farklı kategoride dereceye giren kardeşlerimize ödüllerini takdim edeceğim. İslam alemi bugün geçmişte olmadığı kadar çetin bir sınavdan geçiyor. İsrail'i on yıllardır işgal ettiği, soykırım uyguladığı Gazze ve Filistin toprakları zulümle uğraşıyor. Bir avuç toprak parçasına hapsedilmiş 2 milyon kişinin üzerine sürekli bomba yağdırıldığı utanç verici günler yaşıyoruz. Katliam kadar acı olan bir başka gerçek yıllardır bize adres gösterilen kurum ve kuruluşların içine düştüğü acizliktir. Gözü dönmüş İsrail, sadece BMGK'yı değil görevi barışı, insan haklarını korumak olan tüm yapıları esir almıştır. 13 aydır çocuklar soykırıma uğruyor.

Başkan Erdoğan 9. Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı (AA)



"GAZZE SOYKIRIMI DÜNYADAKİ TÜM MASKELERİ İNDİRMİŞTİR"

Canlı yayında gazeteciler kurşunlarla öldürülüyor. Ama bünyesinde on binlerce personelin çalıştığı uluslararası kurumlardan hiçbir itiraz gelmiyor. Netanyahu denilen insanlık düşmanını durduracak etkili, caydırıcı herhangi bir adım atılmıyor. Bu insanlığın tükenişidir. Bu ikinci dünya savaşı sonrası kurulan küresel sistemin kendi kendini feshettiğinin en somut göstergesidir. Gazze soykırımı dünyadaki tüm maskeleri indirmiştir.

Gazze halkı işgalciler karşısında 390 gündür kahramanca direniyor. Çanakkale'yi geçilmez kılan istiklal aşıkları gibi direniyor. Aynı zamanda bizim için, tüm insanlık için yiğitçe direniyor. İslam dünyasından güçlü bir tepki yükselmiyor. Bu dağınıklığın da tarihe kaydedildiği unutulmamalı. Bu cendereden kurtulup, selamete ulaşmamızın yegane yolu Kur'an'a ve sünnete bağlılıktan geçmektedir.