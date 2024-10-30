SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Başkan Erdoğan’dan Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Programı’nda önemli açıklamalar
Haberler Güncel Videoları

Başkan Erdoğan’dan Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Programı’nda önemli açıklamalar

Giriş Tarihi: 30 Ekim 2024, 15:42 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2024, 15:43

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 9. Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'nde tarihi mesajlar verdi. İsrail'in Gazze'deki soykırımı karşısında etkisiz ve tepkisiz kalan Batılı ülkelere tepki gösteren Erdoğan, "Bu insanlığın tükenişidir. Uluslararası hukukun yerini orman kanunları aldığının göstergesidir" değerlendirmesini yaptı. "Gazzeli müminler Bedr'in aslanları gibi direniyor" diyen Başkan Erdoğan, soykırım karşısında suskun kalan İslam dünyasına "Bizim, Gazze'de yerle bir edilen evinin yıkıntıları içinde elinde tespih, kucağında Kur'an-ı Kerim'le şehit olan çocuklara borcumuz var. Kardeşlerimizi yalnız ve çaresiz bırakamayız" çağrısı yaptı.

SIRADAKİ VİDEO
Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'nin çıkışına destek: Tarihi fırsat
30.10.2024Çarşamba
TUSAŞ saldırısında yeni detaylar! 2 terörist Kangal'da böyle görüntülendi
30.10.2024Çarşamba
İspanya'da sel felaketi!
30.10.2024Çarşamba
AK Parti Grup Toplantısı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
30.10.2024Çarşamba
Başkan Erdoğan: Bu Cumhuriyet Türk’ün de Kürt’ün de Cumhuriyeti’dir
30.10.2024Çarşamba
Bunlar da Var
Türk Silahlı Kuvvetleri cezalandırmıştı! ABD Ordusu tasmasını tuttuğu PKK/YPG’li teröristlerin petrol tesisinde hasar tespit incelemesinde bulundu 00:43
TSK cezalandırmıştı! ABD'den YPG'li hainlere tespit incelemesi
29.10.2024Salı
Firari FETÖ’cü Mahmut Akpınar’ın kızı Zeliha Akpınar YouTuber çıktı! Babası tabanı gazlıyor o lüks içinde yaşıyor | VİDEO 00:54
Babası tabanı gazlıyor kızı hayatını yaşıyor!
29.10.2024Salı
CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltında! 17:35
CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltında!
30.10.2024Çarşamba
TUSAŞ saldırısının bilinmeyenleri ortaya çıktı! 2 terörist Sivas’a neden gitti? 11:42
Teröristler neden Sivas'a gitti?
30.10.2024Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA