Başkan Erdoğan’dan Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Programı’nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 9. Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'nde tarihi mesajlar verdi. İsrail'in Gazze'deki soykırımı karşısında etkisiz ve tepkisiz kalan Batılı ülkelere tepki gösteren Erdoğan, "Bu insanlığın tükenişidir. Uluslararası hukukun yerini orman kanunları aldığının göstergesidir" değerlendirmesini yaptı. "Gazzeli müminler Bedr'in aslanları gibi direniyor" diyen Başkan Erdoğan, soykırım karşısında suskun kalan İslam dünyasına "Bizim, Gazze'de yerle bir edilen evinin yıkıntıları içinde elinde tespih, kucağında Kur'an-ı Kerim'le şehit olan çocuklara borcumuz var. Kardeşlerimizi yalnız ve çaresiz bırakamayız" çağrısı yaptı.